Электронный аукцион на поиск подрядчика для выполнения работ объявлен 17 октября.

Асфальтирование спортивной площадки запланировано на ул. Гагарина, 10.

Начальная (максимальная) цена контракта 1,1 млн руб.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 25 октября.

Напомним, что данный объект числится с 2019 г. в указах губернатора РО Василия Голубева в рамках «Дорожной карты», которая была составлена после его визита в мкр. Лиховской.