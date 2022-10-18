Ремонт дороги пройдет за счет средств местного бюджета.

Электронный аукцион на поиск подрядчика объявлен 17 октября.

Начальная (максимальная) цена контракта на ремонт участка дорог улично-дорожной сети на ул. Сафонова составляет 4 млн 444 тыс. руб. Заявки принимаются до 25 октября.

Дорогу отремонтируют от ул. Ворошилова до ул. Красной.

Согласно контракту, ремонт участка должен начаться 8 ноября, а завершиться не позднее 31 декабря текущего года.