транспорт
В Каменске нашли деньги на разбитый участок на ул. Сафонова
Ремонт дороги пройдет за счет средств местного бюджета.
Электронный аукцион на поиск подрядчика объявлен 17 октября.
Начальная (максимальная) цена контракта на ремонт участка дорог улично-дорожной сети на ул. Сафонова составляет 4 млн 444 тыс. руб. Заявки принимаются до 25 октября.
Дорогу отремонтируют от ул. Ворошилова до ул. Красной.
Согласно контракту, ремонт участка должен начаться 8 ноября, а завершиться не позднее 31 декабря текущего года.