Пленум Верховного суда РФ подготовил проект постановления, в котором страховая компания наделяется правом требовать от водителей, которые совершили дорожно-транспортное происшествие и при этом были в состоянии алкогольного опьянения, возместить расходы на ремонт по ОСАГО.

«Страховщик имеет право предъявить регрессное требование к причинившему вред лицу в размере произведенной страховой выплаты, если вред был причинен указанным лицом при управлении транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного)», — пишет агентство РИА Новости, ссылаясь на документ.

Уточняется, что суд может снизить сумму компенсации, учитывая степень вины, а также финансовое положение виновника ДТП.

Отметим, что, согласно действующей статье 12.8 КоАП, для пьяного виновника ДТП предусматриваются следующие меры наказания: