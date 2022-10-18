Глава региона В. Голубев утвердил итоги регионального конкурса на звание «Лучшее поселение Ростовской области» в 2022 году.

Конкурс проводится среди городских и сельских поселений в трех категориях. Первая – с численностью до 3 тыс. человек, вторая – более 3 тыс. и третья – среди административных центров районов.

В первой категории призовые места заняли Киселевское сельское поселение Заветинского района, Калитвенское сельское поселение Каменского района, Новониколаевское сельское поселение Матвеево-Курганского района.

Во второй категории победу одержали с. Развильненское Песчанокопского района, с. Екатериновка Сальского района, с. Зеленолугское Мартыновского района.

Среди административных центров районов победили станица Кагальницкая, с. Куйбышевское, г. Красный Сулин.

Отметим, основной целью данного конкурса является вовлечение населения в решение вопросов благоустройства, озеленения территории поселений, организации досуга и массового отдыха.