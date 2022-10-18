Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 18 октября 2022 года.

Знаменательные даты и события

• 210 лет назад (1812) в ходе Отечественной войны 1812 г. началось отступление французский войск из разоренной пожарами Москвы (6 октября по ст. ст.). Наполеон направил свою армию на Калугу. Сам он покинул российскую столицу на следующий день, 23 октября 1812 г. в город вошли передовые отряды русских войск.

• 210 лет назад (1812) состоялся Тарутинский бой (6 октября по ст. ст.), ставший первой победой русских войск в Отечественной войне 1812 г. Соединения генералов Леонтия Беннигсена и Михаила Милорадовича разбили авангард маршала Иоахима Мюрата наполеоновской армии на реке Чернишне близ села Тарутино.

• 155 лет назад (1867) в Ново-Архангельске (ныне Ситка, США) состоялась торжественная церемония передачи Аляски Соединенным Штатам Америки (согласно российско-американскому договору о продаже территории от 30 марта 1867 г.).

• 115 лет назад (1907) завершилась 2 -я Гаагская мирная конференция (началась 15 июня 1907 г.). В ходе нее представители 44 стран приняли 13 конвенций, значительно расширившие основы международного гуманитарного права.

• 80 лет назад (1942) в блокадном Ленинграде спектаклем «Русские люди» открылся Городской (т.н. Блокадный) театр. Ныне Санкт-Петербургский государственный академический драматический театр им. В.Ф. Комиссаржевской.

• 75 лет назад (1947) состоялся первый в СССР запуск баллистической ракеты. С полигона Капустин Яр (Астраханская обл.) успешно пущена немецкая ракета Фау -2 (V -2), собранная из деталей, вывезенных из Германии в 1945 г.

• 60 лет назад (1962) в честь 150 -летия победы в Отечественной войне 1812 г. в Москве открыт Музей-панорама «Бородинская битва», где после реставрации выставлена одноименная панорама Франца Рубо.

• 55 лет назад (1967) в Лос-Анджелесе (шт. Калифорния, США) состоялась премьера мультфильма «Книга джунглей» студии Walt Disney. Создан по мотивам произведения Редьярда Киплинга.

• 15 лет назад (2007) президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому создан Государственный антинаркотический комитет. Орган координирует деятельность федеральных органов исполнительной власти и антинаркотических комиссий в регионах, разрабатывает меры по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и его профилактике, участвует в международном сотрудничестве.

Персоны

• 50 лет назад родился Карл Нехаммер (1972), австрийский политический и государственный деятель. Канцлер Австрии (2021–н.в.).

• 40 лет назад родился Дмитрий Махонин (1982), российский государственный деятель. Врио губернатора (2020), губернатор (2020–н.в.) Пермского края.

• 30 лет назад родился Давит Чакветадзе (1992), российский борец греко-римского стиля, заслуженный мастер спорта РФ (2016). Олимпийский чемпион (2016), обладатель Кубка мира (2017), чемпион России (2015, 2016, 2019, 2020).

• 245 лет назад родился Генрих фон Клейст (1777–1811), немецкий писатель. Автор комедии «Разбитый кувшин», трагедии «Пентесилея», новеллы «Михаэль Кольхаас» и др.

• 175 лет назад родился Александр Лодыгин (1847– 1923), русский электротехник. Создал первую пригоднуюдля широкого практического применения лампу накаливания (1872). В 1884 г. эмигрировал в Европу, впоследствии жил в США.

• 110 лет назад родился Сергей Зверев (1912–1978), советский государственный деятель, Герой Социалистического Труда (1972). Председатель Государственного комитета по оборонной технике СССР – министр СССР (1963–1965), министр оборонной промышленности СССР (1965–1978). Лауреат Государственной премии СССР (1971) и Ленинской премии (1976).

• 95 лет назад родился Джордж Скотт (1927–1999), американский актер. Снимался в фильмах «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу», «Паттон» («Золотой глобус»; 1971), телефильме «12 разгневанных мужчин» («Золотой глобус»; 1998) и др. Первый актер, отказавшийся от премии «Оскар» (присуждена в 1971 г. за роль в «Паттоне»).

• 80 лет назад умер Михаил Нестеров (1862–1942), русский художник, заслуженный деятель искусств РСФСР (1942). Автор картин «Видение отроку Варфоломею», «На Руси», «Великий постриг», портретов физиолога Ивана Павлова, скульптора Веры Мухиной и др. Лауреат Сталинской премии (1941).

• 70 лет назад умер Владимир Воронин (1890–1952), советский мореплаватель. Руководитель экспедиции на ледоколе «Александр Сибиряков», в ходе которой весь маршрут Северного морского пути впервые преодолен за одну навигацию (1932). Командовал ледокольным пароходом «Челюскин» (1933–1934), который был затерт льдами и около полугода дрейфовал в Чукотском море. В 1938 г. на ледоколе «Ермак» эвакуировал участников первой дрейфующей полярной станции «Северный полюс-1». В Великую Отечественную войну проводил грузовые суда на ледоколе «Иосиф Сталин».

• 50 лет назад умер Анатолий Брунов (1905–1972), советский инженер, Герой Социалистического Труда (1957). Руководил созданием истребителей МиГ-9, МиГ-15, МиГ-21 и др. Главный конструктор ОКБ-155 (ныне Российская самолетостроительная корпорация «МиГ»; 1957–1966). Лауреат Сталинской (1942, 1952, 1956) и Ленинской (1967) премий.

• 10 лет назад умерла Сильвия Кристель (1952–2012), нидерландская актриса. Исполнила главную роль в серии фильмов «Эммануэль», снималась в лентах «Любовник леди Чаттерлей», «Частные уроки» и др.

• Год назад умер Колин Пауэлл (1937–2021), американский государственный деятель. Помощник президента США по национальной безопасности (1987–1989), председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США (1989–1993), государственный секретарь США (2001–2005).

• Год назад умер Владимир Светлов (1935–2021), российский инженер. Создатель ракетных комплексов С-125 «Оса», «Шторм», «Риф», С-300 ПМ и др. Генеральный директор МКБ «Факел» (1991–2006). Лауреат Государственной премии СССР (1980), РФ (1997).