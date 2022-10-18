Трансляции будут продолжены на отечественных платформах.

Аккаунты Совета Федерации и телеканала «Вместе-РФ» на видеохостинге YouTube были заблокированы, вся информация удалена без возможности восстановления, сообщает в своем телеграм-канале палата СФ.

«Ваш аккаунт заблокирован в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций», – пришло сообщение от Google.

Отмечается, что за 8 лет на каналах было более 200 000 подписчиков и 20 000 видео. В аккаунтах публиковались прямые трансляции заседаний СФ, комитетов, конгрессов и форумов, комментарии сенаторов по актуальным вопросам, познавательные программы об истории российского государства.