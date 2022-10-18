В Донецке продолжается капитальный ремонт детской поликлиники, который начался в этом году. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Внутренние работы и инженерные сети выполнены на 70%, вентиляция – на 90%, подключение пожарной и охранной сигнализации, телефонизация, локальные сети – на 40%.

Сообщается, что завершены общестроительные работы и ремонт фасада.

Стоимость капремонта составляет 31,8 млн рублей. Окончательное завершение работ запланировано на конец этого года.