15 октября в Каменске состоялся традиционный турнир по самбо, посвященный памяти каменских героев-пионеров. В спортивном мероприятии принял участие 241 юный самбист из 14 городов и районов Ростовской области, ДНР, Кабардино-Балкарии и др.

Победителями в возрастной категории «2006-2008 г.р.» стали:

1 место: Кирилл Крайнюков (58 кг), Данил Сидоров (79 кг), Алексей Болдырев (88 кг) – тренер Сергей Диченсков .

(58 кг), (79 кг), (88 кг) – тренер . 3 место: Дмитрий Федченко (53 кг) (тренер Сергей Диченсков ), Александр Гончаров (свыше 88 кг) (тренер Арсен Акопян ), Владимир Касаджик (79 кг) (тренер Андрей Гребеников ).

(53 кг) (тренер ), (свыше 88 кг) (тренер ), (79 кг) (тренер ). В возрастной категории «2010-2011 г.р.»:

1 место: Руслан Севостьянов (50 кг, тренер Сергей Диченсков ), Максим Головков (свыше 65 кг, тренер Андрей Гребенников ).

(50 кг, тренер ), (свыше 65 кг, тренер ). 2 место: Семен Савенко (42 кг, тренер Сергей Диченсков)

(42 кг, тренер Сергей Диченсков) 3 место: Станислав Гурин (60 кг), Артем Стаценко (65 кг) – тренер Андрей Гребенников.

Соревнования проходили в спортзале «Олимпийский» на четырех коврах. Не обошлось без рекордов. Один из победителей турнира — Кирилл Крайнюков — уложил противника из Волгодонска за шесть секунд. Примечательно, что на это время поспорили болельщики. Так и вышло.