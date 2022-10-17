спорт
Самбист из Каменска уложил соперника за шесть секунд
15 октября в Каменске состоялся традиционный турнир по самбо, посвященный памяти каменских героев-пионеров. В спортивном мероприятии принял участие 241 юный самбист из 14 городов и районов Ростовской области, ДНР, Кабардино-Балкарии и др.
Победителями в возрастной категории «2006-2008 г.р.» стали:
- 1 место: Кирилл Крайнюков (58 кг), Данил Сидоров (79 кг), Алексей Болдырев (88 кг) – тренер Сергей Диченсков.
- 3 место: Дмитрий Федченко (53 кг) (тренер Сергей Диченсков), Александр Гончаров (свыше 88 кг) (тренер Арсен Акопян), Владимир Касаджик (79 кг) (тренер Андрей Гребеников).
- В возрастной категории «2010-2011 г.р.»:
- 1 место: Руслан Севостьянов (50 кг, тренер Сергей Диченсков), Максим Головков (свыше 65 кг, тренер Андрей Гребенников).
- 2 место: Семен Савенко (42 кг, тренер Сергей Диченсков)
- 3 место: Станислав Гурин (60 кг), Артем Стаценко (65 кг) – тренер Андрей Гребенников.
Соревнования проходили в спортзале «Олимпийский» на четырех коврах. Не обошлось без рекордов. Один из победителей турнира — Кирилл Крайнюков — уложил противника из Волгодонска за шесть секунд. Примечательно, что на это время поспорили болельщики. Так и вышло.