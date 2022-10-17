Каменчане, отправившиеся утром 17 октября в Донецк, отметили, что на донецкой дороге между Поповкой и Гундоровкой убрали все светофоры.

Теперь дорога из Каменска в Донецк занимает от силы 30 минут с разрешенной скоростью.

Дорожная техника выполняет завершающие работы – подчищает обочины, убирает мусор и т.д.

Напомним, ремонт участка донецкой дороги между х. Поповка и въездом в Донецк начался еще в конце 2019 г. За это время дорогу, к сожалению, не расширили, но зато полностью заменили всю дорожную одежду.

Официальным сроком завершения капремонта этой дороги значилось 15 октября 2022 г. Выходит, подрядчик ООО «Автодор» выполнил работы точно в срок.