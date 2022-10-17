Команда пловцов каменской СШОР № 2 приняла участие в областных соревнованиях по плаванию «Золотая рыбка».

Турнир, в котором участвовали спортсмены возрастных подгрупп 2010-2011 г.р. (мальчики) и 2012-2013 г.р. (девочки), проходил в Азове 13-15 октября.

Каменск представляли семь юных пловцов: Назар Бойко, Артем Понамарев, Матвей Мешков, Матвей Селезнев, Анастасия Козырева, Мария Кривошеева, Артур Плясуля.

По итогам заплывов Мария Кривошеева стала обладательницей серебра на дистанции 50 м вольным стилем и бронзовым призером на дистанции 100 м вольным стилем (тренер Наталья Ширина). Еще одну бронзу завоевал Артур Плясуля на дистанции 100 м на спине (тренер Ольга Корешкова).