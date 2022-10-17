14 октября православные каменчане отметили престольный праздник Каменска – Покров Пресвятой Богородицы. Особенно торжественно это событие отметили в Свято-Покровском храме.

Сначала в храме прошла божественная литургия и крестный ход, в котором приняли участие казаки городского казачьего общества «Всевеликое Войско Донское» и ученики казачьих школ Каменска.

По окончании службы произошло еще одно значимое событие: благочинного Каменск-Шахтинского округа, настоятеля Свято-Покровского храма иерея Владислава Касьянова наградили медалью «За возрождение казачества», которая вручается за активное и непосредственное участие в деле возрождения российского казачества, восстановления обычаев и культурных традиций, сыгравших значительную роль в создании Союза казаков.

После крестного хода и богослужения состоялась праздничная братская трапеза, организованная при участии полевой кухни. Прихожане угостились кашей и чаем.

Также по случаю престольного праздника волонтеры гуманитарного центра Свято-Покровского храма вручили взрослым беженцам новые вещи, а детям – подарки.