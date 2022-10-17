Ранее издание «Коммерсант» сообщило о том, что Минпросвещения запретило учителям использовать WhatsApp и другие иностранные мессенджеры в образовательном процессе или на рабочих местах. Взамен рекомендовано перейти на использование «VK Мессенджера».

Издание также уточнило, что некоторые школы убеждают переносить из WhatsApp и родительские чаты. Но в Минпросвещения утверждают, что не давали подобных поручений: мол, речь идет о рекомендательном характере.

В своем телеграм-канале министерство пишет: «…рекомендовало ограничить применение в рамках образовательного процесса иностранных мессенджеров и обеспечить апробацию информационно-коммуникационной образовательной платформы («Сферум») с использованием российского мессенджера – «VK Мессенджер».