Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 17 октября 2022 года.

• Международный день борьбы за ликвидацию нищеты (International Day for the Eradication of Poverty). Памятная дата ООН. Установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1992 г.

Знаменательные даты и события

• 120 лет назад (1902) в Детройте (шт. Мичиган, США) выпущен первый автомобиль компании Cadillac. Он был оснащен одноцилиндровым двигателем мощностью 10 л. с. • 100 лет назад (1922) в Париже (Франция) состоялась учредительная конференция Международного союза железных дорог (UIC). Целью организации является содействие развитию железнодорожного транспорта во всем мире.

• 70 лет назад (1952) вышла в свет пьеса ирландского драматурга Самюэля Беккета «В ожидании Годо».

• 60 лет назад (1962) показано первое выступление The Beatles на телевидении – в программе People and Places на канале ITV транслировался концерт группы в Манчестере.

• 55 лет назад (1967) в Нью-Йорке состоялась премьера мюзикла «Волосы» (музыка Гэлта Макдермота, текст Джеймса Рэдо и Джерома Раньи).

• Год назад (2021) на Национальном стадионе в Бухаресте (Румыния) российская киберспортивная команда Team Spirit выиграла турнир The International по игре Dota 2. Это стало первым случаем, когда российская команда одержала победу на The International – крупнейшем киберспортивном соревновании в мире.

Персоны

• 85 лет назад родилась Нонна Суржина (1937), советская и украинская оперная певица (меццо-сопрано), народная артистка СССР (1976). Солистка Харьковского театра оперы и балета им. Н.В. Лысенко (1963–1974), Днепропетровском академическом театре оперы и балета (с 1974 г.).

• 60 лет назад родился Майк Джадж (1962), американский продюсер, режиссер и сценарист. Автор сценария, продюсер и режиссер мультсериала «Бивис и Баттхед», фильмов «Офисное пространство», «Идиократия» и др.

• 55 лет назад родился Дмитрий Песков (1967), российский государственный деятель. Первый заместитель пресс-секретаря президента РФ (2004–2008), пресс-секретарь председателя правительства РФ – заместитель руководителя Аппарата правительства РФ (2008–2012), заместитель руководителя Администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ (2012–н.в.).

• 50 лет назад родился Эминем (1972), американский певец. Записал альбомы The Slim Shady LP, Encore, Recovery и др. Лауреат премии «Оскар» (2003) и 15 премий «Грэмми» (2000–2015).

• 45 лет назад родился Дмитрий Кириллов (1977), российский государственный деятель. Руководитель Федерального агентства водных ресурсов (Росводоресурсы; 2019–н.в.).

• 115 лет назад родился Андрей Самойлов (1907–2002), российский физикохимик. Участник советского атомного проекта. Разрабатывал твердые сплавы, материалы и изделия из них, использовавшиеся при создании ядерного оружия и ядерных реакторов. Лауреат Сталинской (1949, 1951, 1953) и Ленинской (1964) премий, Государственной премии СССР (1970, 1978).

• 105 лет назад родился Александр Карпов (1917–1944), советский летчик, гвардии капитан, дважды Герой Советского Союза (1943, 1944). В Великую Отечественную войну командир истребительной эскадрильи. Сбил 28 самолетов противника лично и 8 – в группе. Разбился во время боевого вылета в Финском заливе.

• 105 лет назад родился Яков Павлов (1917–1981), советский военнослужащий, старший лейтенант, Герой Советского Союза (1945). В Великую Отечественную войну командир пулеметного отделения гвардейского стрелкового полка. В ходе Сталинградской битвы во главе группы из 30 бойцов занял оборону в четырехэтажном жилом доме и удерживал его на протяжении 58 дней – до ликвидации группировки немецких войск в районе города. Ныне это строение известно как «Дом Павлова» (Волгоград), является объектом культурного наследия РФ.

• 80 лет назад родился Андрис Андрейко (1942–1976), советский шашист, международный гроссмейстер (1966). Чемпион мира (1968–1971), чемпион Европы (1974).

• 135 лет назад умер Густав Роберт Кирхгоф (1824–1887), немецкий физик. Разработал метод спектрального анализа и открыл с его помощью элементы цезий и рубидий (совм. с Робертом Бунзеном). Сформулировал один из основных законов теплового излучения (закон излучения Кирхгофа), ввел понятие абсолютно черного тела, открыл правило обращения спектров и дал объяснение природе темных полос в спектре Солнца (фраунгоферовы линии). Определил закономерности распределения электрического тока в разветвленных цепях (правила Кирхгофа).

• 125 лет назад умер Николай Славянов (1854–1897), русский инженер. Усовершенствовал технологию электрической дуговой сварки, впервые применил ее в промышленном производстве.

• 60 лет назад умерла Наталья Гончарова (1881–1962), русская художница. Приобрела мировую известность как оформительница постановок «Русского балета» Сергея Дягилева. Автор картин «Рыбная ловля», «Велосипедист», цикла литографий «Мистические образы войны», иллюстраций к «Слову о полку Игореве», «Сказке о царе Салтане» Александра Пушкина, к произведениям футуристов (в т.ч. Алексея Крученых, Велимира Хлебникова) и др.

• 50 лет назад умер Константин Скрябин (1878–1972), советский биолог, академик АН и АМН СССР, Герой Социалистического Труда (1958). Один из основоположников гельминтологии. Открыл и описал свыше 200 видов гельминтов, разработал принципы дегельминтизации и девастации. Лауреат Сталинской (1941, 1950) и Ленинской (1957) премий.

• 45 лет назад умер Иван Федюнинский (1900–1977), советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза (1939). Участник Гражданской войны, боевых действий на Китайско-Восточной железной дороге (1929) и Халхин-Голе (1939). В Великую Отечественную войну командующий 32 -й, 42 -й, 54 -й, 5 -й армиями, Ленинградским фронтом, 11 -й, 2 -й ударной армиями.