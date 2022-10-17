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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Главную дорогу Подскельного закрыли на неделю
Фото: Виктория Костовская, «ПИК».

транспорт

Главную дорогу Подскельного закрыли на неделю

Опубликовано

17 октября на перекрестке улиц Профильной и Ватутина в Каменске-Шахтинском появилась дорожная техника. Каменчане предположили, что начинается ямочный ремонт.

На самом деле оказалось, что на этом участке работает аварийная бригада АО «Каменскволокно» – она будет ремонтировать канализационный коллектор, который проходит по пос. Подскельному. Эта канализационная труба находится на балансе предприятия.

Главную дорогу Подскельного закрыли на неделю

Как пояснили корреспонденту «ПИКа» представители «Каменскволокна» въезд на ул. Ватутина с ул. Профильной будет закрыт около недели.

Главную дорогу Подскельного закрыли на неделю

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