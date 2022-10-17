17 октября на перекрестке улиц Профильной и Ватутина в Каменске-Шахтинском появилась дорожная техника. Каменчане предположили, что начинается ямочный ремонт.

На самом деле оказалось, что на этом участке работает аварийная бригада АО «Каменскволокно» – она будет ремонтировать канализационный коллектор, который проходит по пос. Подскельному. Эта канализационная труба находится на балансе предприятия.

Как пояснили корреспонденту «ПИКа» представители «Каменскволокна» въезд на ул. Ватутина с ул. Профильной будет закрыт около недели.