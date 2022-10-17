Ответы на актуальные вопросы, касающиеся частичной военной мобилизации, опубликовала пресс-служба Правительства Ростовской области.

– В повестке не указаны время и место явки. Что делать?

В повестке должно указываться время, дата и место явки. Если времени и даты нет, мобилизуемый должен явиться в военкомат, где он состоит на воинском учете, в удобное ему время.

– Можно ли проходить военную службу с длинными волосами?

Мобилизованный военнослужащий должен иметь опрятный внешний вид, короткую и аккуратную прическу и своевременно бриться.

– Можно ли уведомить военкомат по телефону о том, что проживаю не по прописке?

Нет, вы обязаны явиться в военкомат лично для сверки персональных сведений.

– Соседи сообщили, что ко мне в мое отсутствие приходили из военкомата. Каковы мои действия?

Вам необходимо принять эту информацию к сведению, поскольку в стране объявлена частичная мобилизация. Вы можете явиться в военный комиссариат, не дожидаясь вручения повестки.

– Может ли работник дистанционно подписать повестку по системе электронного документооборота? Будет ли считаться, что повестка ему вручена?

Повестки о призыве не включены в системы электронного документооборота. Она может быть вручена только лично в руки под подпись.