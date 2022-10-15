Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 15 октября 2022 года.

• Международный день сельских женщин (International Day of Rural Women). Памятная дата ООН. Установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2007 г.

• Всемирный день мытья рук (Global Handwashing Day). Проводится с 2008 г. под эгидой ООН при участии ЮНИСЕФ и ВОЗ, призван привлечь внимание к эффективности элементарных гигиенических процедур в качестве меры профилактики против многих заболеваний, включая те,которыми обусловлен высокий уровень детской смертности в развивающихся регионах.

• Международный день белой трости (International White Cane Safety Day). Проводится по инициативе Национальной федерации слепых США с 1964 г.

Знаменательные даты и события

• 295 лет назад (1727) в Санкт-Петербурге учреждена типография Академии наук (4 октября по ст. ст.). Дата считается днем основания академического книгопечатания в России. Первые печатные издания начали выходить здесь весной 1728 г.

• 130 лет назад (1892) художник Василий Поленов переехал (2 октября по ст. ст.) в новый дом в усадьбе Борок (близ дер. Бехово, ныне Тульская обл.), где впоследствии основал художественный музей. Ныне Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В.Д. Поленова.

• 90 лет назад (1932) в Петрозаводске спектаклем «Разлом» по пьесе Бориса Лавренева открыт Карельский национальный драматический театр. Ныне Национальный театр Республики Карелия.

• 55 лет назад (1967) в Волгограде, на Мамаевом кургане, состоялось открытие памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы». В центре комплекса находится скульптура «Родина-мать зовет!» общей высотой 85 м – самый высокий нерелигиозный монумент в мире.

• 35 лет назад (1987) в Москве состоялось открытие Театра дружбы народов. Ныне Государственный театр наций.

• 25 лет назад (1997) с космодрома на мысе Канаверал (шт. Флорида, США) запущена автоматическая космическая станция Cassini с зондом Huygens. Целью миссии является исследование системы Сатурна. В январе 2005 г. зонд опустился на поверхность Титана (крупнейший спутник Сатурна), что стало первой мягкой посадкой во внешней Солнечной системе.

• 10 лет назад (2012) принята в эксплуатацию первая очередь Богучанской ГЭС (Красноярский край). Входит в число крупнейших гидроэлектростанций России. Ее строительство, начавшееся в 1974 г., стало рекордным по продолжительности в истории отечественной гидроэнергетики.

Персоны

• 75 лет назад родился Зинфер Исмагилов (1947), российский ученый-химик, доктор химических наук, академик РАН. Лауреат премии «Глобальная энергия» (2021). Директор Института углехимии и химического материаловедения Федерального исследовательского центра угля и углехимии Сибирского отделения РАН (2010–н.в.; Кемерово).

• 60 лет назад родился Юрий Грехов (1962), российский военачальник, генерал-полковник. Командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны – заместитель главнокомандующего ВКС России (2018–2021), заместитель главнокомандующего ВКС России по вооружению (2021–н.в.).

• 60 лет назад родился Алексей Кузьмичев (1962), российский предприниматель. Один из основателей и совладельцев «Альфа-Групп». Член наблюдательного совета Консорциума «Альфа-Групп» (2006–н.в.).

• 125 лет назад родился Илья Ильф (1897–1937), советский писатель. Наст. фам. Файнзильберг. Вместе с Евгением Петровым написал романы «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок».

• 120 лет назад родился Андрей Штогаренко (1902–1992), советский и украинский композитор, народный артист СССР (1972), Герой Социалистического Труда (1982). Автор симфонии-кантаты «Украина моя», «Киевской симфонии», симфонической сюиты «Памяти Леси Украинки» и др. Лауреат Сталинской премии (1946, 1952).

• 105 лет назад родился Артур Мейер Шлезингер (1917– 2007), американский историк. Автор трудов «Эпоха Джэксона» (Пулитцеровская премия; 1946), «Тысяча дней» (Пулитцеровская премия; 1966), «Циклы американской истории» и др.

• 205 лет назад умер Тадеуш Костюшко (1746–1817), польский политический деятель и военачальник. Участник Войны за независимость США (1775–1783). В ходе Польского восстания (1794) главнокомандующий национальными вооруженными силами, взят в плен русскими войсками. В 1796 г. освобожден, в дальнейшем отказался от службы.

• 185 лет назад умер Иван Дмитриев (1760–1837), русский поэт. Автор поэмы «Ермак», сказок «Модная жена», «Причудница», песни «Стонет сизый голубочек», стихотворного сборника «И мои безделки» и др.

• 105 лет назад казнена Мата Хари (1876–1917), нидерландская шпионка и танцовщица. Наст. имя Маргарета Гертруда Зелле. Получила известность как исполнительница экзотических танцев. В годы Первой мировой войны передавала союзникам секретные сведения от немцев, в то же время подозревалась в шпионаже в пользу Германии. В 1917 г. расстреляна по приговору французского военного суда.

• 5 лет назад умер Дмитрий Марьянов (1969–2017), российский актер. Выступал в Московском государственном театре «Ленком» (1992–2003), театре «Квартет И» (2003– 2017). Снимался в фильмах «Выше Радуги», «Любовь», «Змеиный источник», «День радио», «День выборов» и др.