Президент подчеркнул, что никаких новых предложений от Минобороны по мобилизации не поступало и не планируется.

По словам В. Путина, в течение двух недель мобилизационные мероприятия будут завершены.

— На данный момент мобилизовано 222 тыс. человек. Никаких дополнительных действий по мобилизации не планируется. В них нет необходимости. Думаю, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены, — сказал Владимир Путин на пресс-конференции по итогам поездки в Астану.