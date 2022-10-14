Отопительный сезон в Каменском районе начнется 17 октября.

Соответствующее постановление глава администрации района Владимир Савин подписал 13 октября.

Как сообщает пресс-служба районной администрации, главам администраций поселений рекомендовано начать отопительный сезон не позднее пяти дней, в течение которых среднесуточная температура на улице будет ниже +8 градусов. Первыми отопление включат для социальных объектов – школ, детсадов, больниц, затем подадут тепло в многоквартирные дома.