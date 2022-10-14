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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске отопительный сезон может опоздать почти на месяц

ЖКХ

В Каменском районе начнут топить с понедельника

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Отопительный сезон в Каменском районе начнется 17 октября.

Соответствующее постановление глава администрации района Владимир Савин подписал 13 октября.

Как сообщает пресс-служба районной администрации, главам администраций поселений рекомендовано начать отопительный сезон не позднее пяти дней, в течение которых среднесуточная температура на улице будет ниже +8 градусов. Первыми отопление включат для социальных объектов – школ, детсадов, больниц, затем подадут тепло в многоквартирные дома.

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