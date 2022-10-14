Столько времени копился под окнами дома № 61 на ул. Подтелкова огромный навал мусора длиною более 20 метров.

Соответственно куча «благоухала» на весь двор, а жильцы дома подсчитывали дни мусорной блокады. И вот 12 октября свалку убрали, что называется, под веничек, и вывезли.

По несколько навалов также убрали с улиц Мусина, Кирова, Щаденко, Ворошилова, Героев Пионеров, пер. Крупской.

Уберут ли весь накопившийся за почти четыре месяца мусор из города, или это делается местами, ради показухи? Будем наблюдать.