Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 19-летней ростовчанки по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Максимальное наказание по этой статье составляет до 15 лет.

По данным следственного управления СК по Ростовской области, 12 октября подозреваемая взяла топор с пожарного щита в одном из кабинетов, где проходили занятия, и напала на 17-летнюю студентку и педагога, которая попыталась ей помешать. У пострадавшей девушки врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму и гематомы, ее доставили в больницу. Педагог получила легкую рану живота, помощь ей оказали в училище. Подозреваемую в покушении на убийство задержали.

Следствием решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По сообщению портала 161.ru, конфликт между девушками разгорелся из-за того, что подозреваемая якобы украла у потерпевшей аккаунт с сайта по продаже своих работ.