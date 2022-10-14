С 17 по 23 октября Ростовстат проведет выборочные обследования занятых и безработных и опросит население про использование информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей.

Обследования будут проводиться методом опроса специально обученными интервьюерами по месту проживания респондента. Задействуют горожан в возрасте от 15 до 72 лет, которые проживают в частном секторе. На что стоит обратить внимание опрашиваемым — при посещении у интервьюера должно быть удостоверение и паспорт. Также он будет иметь средства индивидуальной защиты.