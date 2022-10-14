16 октября россияне уже второй раз отметят День отца – праздник получил официальный статус указом президента от 4 октября 2021 года.

Каждый житель нашей страны знает о Дне матери, который в этом году будем отмечать 27 ноября. А вот общероссийского праздника для отцов не было. Хотя в некоторых регионах и городах он все же неофициально отмечался: в Череповце (с 2002 г.), Новосибирске (с 2003 г.), Санкт-Петербурге (с 2011 г.), Москве (с 2014 г.), Волгоградской, Курской, Ульяновской областях.

Но было бы несправедливым игнорировать роль второго родителя в воспитании детей. Поэтому для российских пап выделили специальный день, когда их можно поздравить, чем-нибудь побаловать, показать, как они любимы и важны для нас, а также признать значимость отцов в воспитании детей и обратить общественное внимание на проблемы российского отцовства.

Кстати, по данным опроса ВЦИОМ, об этом празднике знают 54% россиян. И мужчины, увы, осведомлены о нем хуже женщин: 59% против 48%. Более 70% жителей страны отмечают, что в их воспитании активное участие принимал именно отец. В том числе опрошенные отметили, что главные качества, которые формируются в процессе отцовского воспитания, это мужество и дисциплина. Отцы также прививают детям умение постоять за себя, быть смелым, упорным, справедливым.

