Очередная часть ответов на самые популярные вопросы, касающиеся частичной мобилизации, опубликована на сайте Правительства Ростовской области.

? — Может ли сотрудник полиции или военкомата, имея на руках пустой бланк повестки, заполнить повестку непосредственно на улице, перед вручением гражданину, или она должна быть уже заполнена?

— Нет, не может. Повестка должна быть оформлена заблаговременно, подписана военным комиссаром и заверена печатью военкомата.

? — Подлежат ли призыву по мобилизации студенты и аспиранты негосударственных вузов?

— Призыву не подлежат граждане, обучающиеся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования (в том числе программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки) в образовательных (в том числе негосударственных) организациях и получающих образование соответствующего уровня впервые.

Также не подлежат призыву граждане, обучающиеся по очной и очно-заочной формам обучения:

в образовательных и научных организациях по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре;

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования (в том числе программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки), расположенных на территориях инновационных научно-технологических центров;

в духовных образовательных организациях по образовательным программам, направленным на подготовку служителей и религиозного персонала религиозных организаций, образовательным программам среднего профессионального и высшего образования.

? — Обязательно ли студентам состоять на воинском учете по месту жительства, чтобы воспользоваться отсрочкой?

— Студенты получат отсрочку вне зависимости от того, где они находятся на воинском учете – по месту жительства или по месту временного пребывания.

? — Гражданин, находящийся в ежегодном оплачиваемом отпуске, был призван на военную службу по мобилизации. С какой даты и по каким основаниям работодатель должен прекратить его отпуск? С какой даты и по каким основаниям работодатель должен приостановить действие трудового договора?

— Работодатель приостанавливает трудовой договор с даты, указанной в повестке.

Таким образом, отпуск на основании призыва для службы в Вооруженных силах РФ по мобилизации приостанавливается с даты приостановления действия трудового договора.

Полный список ответов на сайте правительства.