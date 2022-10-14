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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какие выплаты и льготы положены призванным в рамках частичной мобилизации

общество

Могут ли вручить повестку на улице? 

Ответы на вопросы, касающиеся частичной мобилизации

Опубликовано

Очередная часть ответов на самые популярные вопросы, касающиеся частичной мобилизации, опубликована на сайте Правительства Ростовской области.

? — Может ли сотрудник полиции или военкомата, имея на руках пустой бланк повестки, заполнить повестку непосредственно на улице, перед вручением гражданину, или она должна быть уже заполнена?

— Нет, не может. Повестка должна быть оформлена заблаговременно, подписана военным комиссаром и заверена печатью военкомата.

 ? — Подлежат ли призыву по мобилизации студенты и аспиранты негосударственных вузов?

— Призыву не подлежат граждане, обучающиеся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования (в том числе программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки) в образовательных (в том числе негосударственных) организациях и получающих образование соответствующего уровня впервые.

Также не подлежат призыву граждане, обучающиеся по очной и очно-заочной формам обучения:

  • в образовательных и научных организациях по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре;
  • в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования (в том числе программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки), расположенных на территориях инновационных научно-технологических центров;
  • в духовных образовательных организациях по образовательным программам, направленным на подготовку служителей и религиозного персонала религиозных организаций, образовательным программам среднего профессионального и высшего образования.

? — Обязательно ли студентам состоять на воинском учете по месту жительства, чтобы воспользоваться отсрочкой?

— Студенты получат отсрочку вне зависимости от того, где они находятся на воинском учете – по месту жительства или по месту временного пребывания.

? — Гражданин, находящийся в ежегодном оплачиваемом отпуске, был призван на военную службу по мобилизации. С какой даты и по каким основаниям работодатель должен прекратить его отпуск? С какой даты и по каким основаниям работодатель должен приостановить действие трудового договора?

— Работодатель приостанавливает трудовой договор с даты, указанной в повестке.

Таким образом, отпуск на основании призыва для службы в Вооруженных силах РФ по мобилизации приостанавливается с даты приостановления действия трудового договора.

Полный список ответов на сайте правительства.

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