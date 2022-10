Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 14 октября 2022 года.

• Покров Пресвятой Богородицы – православный праздник.

• Всемирный день стандартов (World Standards Day). Отмечается с 1970 г. по инициативе Международной организации по стандартизации.

Знаменательные даты и события

• 150 лет назад (1872) русский электротехник Александр Лодыгин подал патентную заявку (2 октября по ст. ст.) на первую пригодную для широкого практического применения лампу накаливания (получил патент в 1874 г.).

• 75 лет назад (1947) в районе авиабазы Эдвардс (шт. Калифорния, США) летчик-испытатель Чак Йегер на экспериментальном самолете Bell X — 1 первым в истории превысил скорость звука.

• 70 лет назад (1952) открылось первое заседание Генеральной Ассамблеи ООН в штаб-квартире в Нью-Йорке (до этого заседания организации проводились в Лондоне). • 65 лет назад (1957) на судостроительном заводе № 402 заложена первая советская подводная лодка, вооруженная баллистическими ракетами – Б -92 (проект 629). Дизельэлектрическая подлодка, разработанная ЦКБ-16, несла три ракеты Р — 1 1 ФМ, Р -13 или Р — 21. В 1957–1962 гг. для ВМФ СССР построено 23 таких субмарины.

• 60 лет назад (1962) американский самолет-разведчик обнаружил советские ракеты с ядерными боеголовками, размещенные на Кубе в рамках операции «Анадырь» для защиты союзного коммунистического государства от возможной агрессии со стороны США. После того как в известность об этом было поставлено высшее американское руководство, начался период политической напряженности между СССР и США, известный как «Карибский кризис», поставивший мир перед опасностью ядерной войны между двумя сверхдержавами.

• 35 лет назад (1987) в Москве, в Колонном зале Дома Союзов, состоялась Всесоюзная учредительная конференция Советского детского фонда им. В. И. Ленина. Ныне Российский детский фонд. Деятельность организации направлена на благотворительную помощь нуждающимся детям: инвалидам, сиротам, членам малоимущих семей и др.

• 5 лет назад (2017) в столице Сомали Могадишо заминированный грузовик взорвался рядом со зданием гостиницы, что привело к обрушению окружающих построек и возгоранию припаркованного поблизости бензовоза. Жертвами взрыва и пожара стали 587 человек, 316 человек были ранены. Ответственность за атаку не взяла на себя ни одна из террористических группировок, однако власти страны обвинили в произошедшем «Аш-Шабаб». Этот теракт стал самым крупным в истории Сомали.

• 5 лет назад (2017) фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» удостоен Гран-при 61 -го Лондонского международного кинофестиваля.

Персоны

• 91 год назад родился Александр Чубарьян (1931), российский историк и общественный деятель, академик РАН. Специалист по новейшей истории Европы и истории международных отношений. Директор (1988–2015), научный руководитель (2015–н. в.) Института всеобщей истории РАН. Первый ректор Государственного академического уни — верситета гуманитарных наук (1994–2007). Автор трудов «Европа единая, но делимая», «Российский европеизм», «Канун трагедии. Сталин и международный кризис» и др. Лауреат Государственной премии РФ (2013).

• 165 лет назад родился Элвуд Хейнс (1857–1925), американский инженер и металлург. Создатель одного из первых в мире автомобилей (1894), изобретатель хромистых сталей и раннего метода производства нержавеющей стали.

• 150 лет назад родился Реджинальд Дохерти (1872–1910), британский теннисист. Олимпийский чемпион (1900 – дважды, 1908), обладатель Кубка Дэвиса (1903, 1904, 1905, 1906), 14 -кратный победитель турниров Большого шлема (1897–1905).

• 130 лет назад родился Андрей Еременко (1892–1970), советский военачальник, Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза (1944). Участник Первой мировой и Гражданской войн. В годы Великой Отечественной войны командующий войсками Брянского, Юго-Восточного, Сталинградского, Южного, Калининского, 1 -го и 2 -го Прибалтийских, 4 -го Украинского фронтов. • 95 лет назад родился Леонид Козлов (1927–1998), российский химик, Герой Социалистического Труда (1985). Руководил разработкой новых композиционных материалов для различных видов вооружений и военной техники. Директор Научно-исследовательского института полимерных материалов (1964–1998), генеральный директор Научно-производственного объединения им. С.М. Кирова (1966– 1993). Лауреат Государственной премии СССР (1977), Ленинской премии (1981) и Государственной премии РФ (1999; посмертно).

• 95 лет назад родился Роджер Мур (1927–2017), британский актер. Наиболее известен исполнением роли Джеймса Бонда в семи фильмах этой серии. Также снимался в лентах «Морские волки», «Воскресные любовники», «Святой» и др. Лауреат премии Генриетты (1980).

• 90 лет назад родился Анатолий Ларкин (1932–2005), российский и американский физик, академик РАН. С 1995 г. работал в США. Автор трудов в области ядерной физики, физики элементарных частиц, теории сверхпроводимо — сти, теории фазовых переходов, теории плазмы и др. Разработал теории сверхпроводящих флуктуаций, сверхпроводящих контактов, развил теорию перехода классического хаоса к квантовому. Предсказал явление пара проводимости, неоднородное состояние сверхпроводника в магнитном поле.

• 70 лет назад родился Николай Андрианов (1952–2011), российский гимнаст и тренер, заслуженный мастер спорта (1972), заслуженный тренер СССР (1989). Семикратный олимпийский чемпион (1972–1980), четырехкратный чемпион мира (1974–1979), обладатель Кубка мира (1975, 1977), восьмикратный чемпион Европы (1971–1975), обладатель Кубка Европы (1975), 11 -кратный чемпион СССР (1972–1974) по спортивной гимнастике.

• 205 лет назад умер Федор Ушаков (1745–1817), русский военачальник, адмирал. Командующий Черноморским флотом (1790–1792). Под его руководством одержаны победы в Керченском морском сражении (1790), битвах у острова Тендра (1790) и мыса Калиакрия (1791). Канонизирован Русской православной церковью.

• 55 лет назад умер Стефан Зорьян (1890–1967), советский писатель. Наст. имя Степан Аракелян. Автор романов «Белый город», «Армянская крепость», «Царь Пап», повестей «Председатель ревкома», «Девушка из библиотеки» и др.

• 45 лет назад умер Бинг Кросби (1903–1977), американский певец и актер. Наст. имя Гарри Лиллис Кросби. Пер — вый исполнитель песен I Don’t Stand a Ghost of a Chance with You, White Christmas, Gone Fishin’ (совм. с Луи Армстронгом) и др. Снимался в фильмах «Идти своим путем» («Оскар»; 1945), «Деревенская девушка», «Высшее общество» и др. Лауреат премии им. Сесила Б. Де Милля (1960), премии «Грэмми» за жизненные достижения (1963).

• 25 лет назад умер Сергей Ильин (1906–1997), российский футболист, заслуженный мастер спорта (1940). Семикратный чемпион СССР (1931–1940), обладатель Кубка СССР (1937) по футболу. Выступал за московские ФК ЦДКА (1929–1931), «Динамо» (1932–1945). Четырехкратный чемпион СССР (1935–1952), многократный обладатель Кубков СССР по хоккею с мячом.

• Год назад умерла Бэла Руденко (1933–2021), российская и украинская оперная певица (сопрано), народная артистка СССР (1960). Солистка Национального академического театра оперы и балета Украины им.Т. Шевченко (1956– 1973), солистка (1973–1988) и художественный руководитель оперной труппы (1995–1999) Большого театра. Исполняла ведущие партии в операх «Руслан и Людмила» Михаила Глинки, «Травиата» Джузеппе Верди, «Иоланта» Петра Чайковского и др. Лауреат Государственной премии СССР (1971).

• 14 октября. Москва. Запланирована церемония вручения Национальной премии в области боевых искусств «Золотой пояс».