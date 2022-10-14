С понедельника, 17 октября, автобус № 308 (124) Каменск – Масаловка начнет ходить по новому графику.

Как ранее сообщали в администрации МУП «Глубокинского ПАТП», изменения в график движения этого автобуса вносятся по просьбам пассажиров. Кстати, маршрут № 308 (124) был организован»Глубокинским ПАТП» в помощь жителям мкр. Заводского после закрытия виадука.

Маршрут № 308/1

ежедневно

Каменск (автовокзал): 7.30

Каменск (хлебозавод): 6.10 7.40 (рынок) 10.10 11.45 13.30 16.00

Каменск (комбинат): 7.50

Масаловка: 5.30 6.45 8.30 10.50 12.20 14.10 16.40

Рейсы на 5.30 и 12.20 следуют через комбинат до остановки «Хлебозавод».

Рейс на 6.45 следует через комбинат, хлебозавод до остановки «Автовокзал».

Рейсы отправлением от остановки «Хлебозавод» на 10.10 11.45 13.30 16.00 и из Масаловки на 8.30 10.50 14.10 16.40 выполняются без заезда на комбинат.

№ 308/2

ежедневно, кроме воскресенья

Каменск (автовокзал): 7.00 17.05

Каменск (хлебозавод): 7.10 (рынок) 8.50 10.40 12.15 14.15 17.10 (рынок)

Каменск (комбинат): 7.25

Масаловка: 8.00 9.35 11.20 13.00 15.00

Рейс на 8.00 выполняется через комбинат до остановки «Хлебозавод».

Рейсы отправлением от остановки «Хлебозавод» на 8.50 10.40 12.15 17.10 (рынок) и из Масаловки на 9.35 11.20 13.00 выполняются без заезда на комбинат.

Для получения дополнительной информации о работе автобусов по межмуниципальным маршрутам Каменского района обращаться в МУП «Глубокинское ПАТП» по тел.: 8-909-414-77-79, 8 (86365) 9-54-71, 8 (86365) 9-54-37.