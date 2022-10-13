Федеральная антимонопольная служба России разоблачила АО «Военторг» и ее дочерние предприятия в существенном увеличении цен на военную экипировку, обувь и одежду после начала частичной мобилизации.

Компания получила предостережение «о недопустимости создания искусственного дефицита продукции для поддержания ажиотажного спроса и завышения цен в период проведения частичной мобилизации», – сообщает РБК.

В ответ «Военторг» заверил ФАС, что максимальная наценка на армейскую экипировку составит 15%.

Напомним, с первых дней мобилизации жители Каменска-Шахтинского отметили, что цены в местных военторгах существенно подскочили. Продавцы объяснили «ПИКу» подорожание товаров повышением цен у оптовиков.