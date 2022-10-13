12 октября в 17.00 якобы из-за аварии отключили электроснабжение в доме № 3а на ул. Декабристов, а также в одном из корпусов городской больницы №1 (ГБ 1) и во Дворце культуры им. Маяковского.

Из собственных источников «ПИКу» стало известно, что в жилом доме нет газа, на кухнях используются только электрические плиты. То есть все жильцы со вчерашнего вечера остались без горячей еды, не говоря о прочих неудобствах.

Как рассказал «ПИКу» депутат городской думы Владимир Фарафонов, отключать свет там начали еще в сентябре.

По информации депутата, в этом году городской Комитет по управлению имуществом (КУИ) продал частному лицу две трансформаторные подстанции, и тот начал рассылать потребителям электроэнергии уведомления о том, что данные электроустановки будут демонтированы как непригодное к применению имущество.

30 сентября В. Фарафонов обратился в прокуратуру с просьбой проверить законность продажи трансформаторов, от которых зависит электроснабжение пятиэтажного дома, ГБ № 1, филиала наркологического диспансера, ДК Маяковского, детского сада № 34 и других объектов. Кстати, депутат Фарафонов первым сообщил об этой проблеме в своем телеграм-канале.

Подробнее о проблеме читайте в следующем номере газеты «ПИК» от 19 октября.