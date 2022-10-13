13 октября отдел ЖКХ администрации города сообщил, что в городе местами начали убирать мусорные свалки вдоль дорог.

На чиновничьем языке: проводят ликвидацию свалочных очагов, расположенных на улично-дорожной сети. Посчастливилось улицам Подтелкова, Мусина, Ворошилова, Ученической и пер. Крупской.

По некоторым сведениям, город скоро должен посетить губернатор Ростовской области Василий Голубев. Будет ехать по городу. Смотреть по сторонам. Не по этой ли причине чиновники поднатужились?

А во дворах остаются гнить сотни тонн мусора, накопившиеся за несколько последних месяцев «мусорной реформы»…