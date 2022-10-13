14 октября каменчане будут отмечать православный праздник Покрова Пресвятой Богородицы, особо почитаемый у донских казаков.

Для Каменска этот праздник является престольным, поскольку именно этому библейскому событию была посвящена главная церковь станицы Каменской — церковь Покрова. В Свято-Покровском храме, который был заложен 14 октября 1991 года, по этому случаю пройдет божественная литургия с крестным ходом — она начнется в 8.00. По окончании богослужения на территории храма состоится праздничная братская трапеза, в которой могут принять участие желающие. Также по случаю престольного праздника будет оказана поддержка беженцам: дети получат небольшие подарки, нуждающиеся взрослые — новые вещи.

Но праздновать Покров будут не только в Покровском храме города — торжественные богослужения пройдут во всех храмах Каменска и района.

Покров Пресвятой Богородицы – великий недвунадесятый (не входящий в двенадцать самых важных православных праздников после Пасхи) праздник. Он приурочен к явлению ему Девы Марии — событию, описанному в житие святого юродивого Андрея Константинопольского, произошедшему в 910 году. В народе этот праздник получил название Покров день.

Отмечается, что в этот день православным верующим нельзя сквернословить, завидовать, ругаться. Любая тяжелая работа не рекомендована, лучше посвятить время молитвам и семье. Если же говорить о народных традициях праздника, то в этот день начинается сезон свадеб, так как, по народному поверью, бракосочетание на Покров обещает долгую и счастливую семейную жизнь, много детей, достаток в доме.