15 октября в Каменске состоится традиционный турнир по самбо, посвященный памяти каменских героев-пионеров.

Это спортивное мероприятие, на которое съезжаются лучшие самбисты ЮФО и других уголков России, представляет собой красочный праздник, на котором юные борцы демонстрируют свою физическую подготовку, нацеленность на результат, победный потенциал. Зрителей и гостей ждут интересные схватки и незабываемые эмоции. Приглашаются все желающие. Побывать на мероприятии будет полезно тем родителям и детям, кто еще не определился с выбором дополнительного занятия.

Остается добавить, что соревнования пройдут в спортзале «Олимпийский» (ул. Ученическая, 5б). Открытие состоится 15 октября в 10.30, начало соревнований – в 11.00.