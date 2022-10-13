Образцовый хореографический коллектив «Гранд Па» завоевал высшие награды на Международном фестиваль-конкурсе хореографического искусства «Созвездие танцующей любви».

Мероприятие проходило 9 октября в ростовском Лендворце. Искусство танцоров оценивало жюри, в состав которого вошли специалисты в области культуры из Сыктывкара, Брянска, Ставрополя. Каменский коллектив, которым руководят Дарья и Александр Минкевич, представляли пять основных составов. По итогам конкурса каменчане завоевали три гран при и восемь золотых медалей. Домой коллектив привез одиннадцать победных кубков.