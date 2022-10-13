С 1 января 2023 года в РО собираются внедрить централизованную систему управления скорой неотложной помощью. Об этом на круглом столе в Заксобрании сообщил начальник управления лечебно-профилактической помощи областного Минздрава Владимир Шин.

Жители донского региона часто жалуются на несвоевременный приезд скорой после вызова. На проблему обратили внимание в Минздраве и пытаются ее решить. По словам В. Шина, в отдельных территориях машины простаивают, а в других на них большая нагрузка. Новый проект объединит все станции и отделения скорой медпомощи в единый колл-центр и отрегулирует потоки направления бригад скорой. Предполагается, что таким образом медики будут быстрее приезжать к пациентам.

Кроме этого, в областном Минздраве прорабатывают идею по созданию круглосуточных стационарных отделений скорой помощи.