Росстат впервые использовал подход в оценке неравенства, разделив россиян на десять групп по уровню доходов.

Согласно данным за второй квартал 2022 года, на 10% богатейших россиян приходится 30% всех денежных доходов населения — это 19,4 трлн руб. А у 10% беднейших россиян есть лишь 2% общих доходов.

Согласно данным за апрель-июнь 2022 года, которые приводит РБК, средний доход наиболее обеспеченных россиян достигал 132,92 тыс. руб. в месяц. Это в 15 раз выше, чем средний доход в беднейшей 10-процентной группе, который составил только 8,86 тыс. руб. и оказался почти на 40% ниже прожиточного минимума, находящегося с 1 июня 2022 года на уровне 13,9 тыс. руб. При этом средние доходы в каждой из первых шести групп не достигли среднедушевого дохода в целом по России (44,37 тыс. руб.).