12 октября глава администрации Владимир Шевченко подписал постановление № 1016, согласно которому «органы управления и силы городского звена областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» в любой момент должны быть готовы ликвидировать ЧС, возникшую из-за дефектов конструкции виадука над полотном СКЖД в мкр. Заводском.

И вот что любопытно. Режим функционирования повышенной готовности вводится задним числом – с 12.00 10 сентября по 12.00 30 декабря 2022 года. Рискнем предположить, что 9 сентября стали известны результаты обследования виадука, выявившие существенные дефекты. Не исключено, что из-за них губернатор распорядился ускорить ремонт виадука и провести его в кратчайшие сроки – до 1 апреля 2023 года, а не до 2024 года, как планировалось ранее.