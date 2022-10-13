Стимулирующие выплаты для врачей и фельдшеров скорой помощи, введенные в Ростовской области в этом году, отнюдь не повысили зарплаты медиков. Такая информация прозвучала на заседании круглого стола в областном Заксобрании, сообщает donnews.ru.

Напомним, вышеобозначенные стимулирующие выплаты подразумевают добавку к зарплате в размере 20 тыс. руб. в месяц для врачей скорой помощи и 10 тыс. – для фельдшеров. По словам начальника управления лечебно-профилактической помощи Минздрава РО В. Шина, с этими выплатами средняя зарплата врачей скорой на сегодняшний день составляет 68,7 тыс. рублей, фельдшеров – 44 тыс. Но это данные по БСМП Ростова. О среднеобластных цифрах чиновник умолчал.

Однако депутат А. Мисан в ответ на предоставленную информацию заявил, что зарплаты врачей и фельдшеров после введения стимулирующих выплат в регионе вообще не изменились. А местами по сравнению с 2020-м ковидным годом и вовсе уменьшились.

– У меня есть расчетный лист от одного из муниципалитетов. По факту зарплата за май 2019 года, когда еще ковида не было, составляла 34 тыс. руб., за май 2020 года — 35 тыс., за май 2021-го — 31 тыс., в мае 2022-го — 31 тыс., – приводит слова А. Мисана donnews.ru.

В ответ чиновник из Минздрава отметил, что, мол, после введения стимулирующих выплат медикам просто урезали коэффициент трудового участия (КТУ), который «расписывает» главврач. Одним словом, последнее слово по начислению зарплат остается за главврачом.

Еще одной попыткой объяснить отсутствие роста зарплаты стала ссылка на дефицит территориальных программ и снижение количества вызовов скорой в целом. Тем не менее Минздрав готов рассматривать вопрос о создании унифицированной сетки системы оплаты труда медработников в первоочередном порядке, но… после полной передачи медучреждений региона в госсобственность.