В каменскую полицию обратился 58-летний местный житель с заявлением. Он стал жертвой мошенников, так как перевел им почти 2 млн рублей

Как сообщает главное управление МВД России по Ростовской области, мужчина рассказал полицейским, что ему позвонили с неизвестного номера. Человек на другом конце провода представился сотрудником одного из банков и сообщил, что сейчас участились случаи мошенничеств и сотрудники банка обзванивают своих клиентов, чтобы помочь сохранить свои сбережения. Звонящий также посоветовал для защиты денег от мошеннических действий перевести свои накопления на якобы безопасный резервный счет, с которого невозможно похитить сбережения.

Мужчина, следуя инструкциям мошенника, перевел 1 730 682 рублей на указанные реквизиты. После чего заявитель позвонил фигуранту, но ему никто не ответил. Только тогда он понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 «Мошенничество в особо крупном размере». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых в совершении данного преступления.

Полицейские в очередной раз напоминают гражданам: