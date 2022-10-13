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Каменчанин лишился двух миллионов после звонка на телефон
В каменскую полицию обратился 58-летний местный житель с заявлением. Он стал жертвой мошенников, так как перевел им почти 2 млн рублей
Как сообщает главное управление МВД России по Ростовской области, мужчина рассказал полицейским, что ему позвонили с неизвестного номера. Человек на другом конце провода представился сотрудником одного из банков и сообщил, что сейчас участились случаи мошенничеств и сотрудники банка обзванивают своих клиентов, чтобы помочь сохранить свои сбережения. Звонящий также посоветовал для защиты денег от мошеннических действий перевести свои накопления на якобы безопасный резервный счет, с которого невозможно похитить сбережения.
Мужчина, следуя инструкциям мошенника, перевел 1 730 682 рублей на указанные реквизиты. После чего заявитель позвонил фигуранту, но ему никто не ответил. Только тогда он понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 «Мошенничество в особо крупном размере». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых в совершении данного преступления.
Полицейские в очередной раз напоминают гражданам:
- при поступлении подобных звонков и сообщений ни в коем случае не сообщайте свои персональные данные или данные о картах и счетах;
- при получении сообщений от банков, мобильных операторов о проблемах со счетом, обязательно перезвоните по официальному номеру банка и уточните нужные сведения. Банк никогда не запрашивает подобным образом информацию;
- не совершайте никаких операций по инструкциям звонящего. Все операции для защиты карты сотрудник банка делает сам;
- завершите разговор. Сотрудник банка никогда не попросит данные карты или интернет-банка. В случае проявления подозрительной активности карта просто блокируется, а разблокировать ее владелец может только лично в офисе банка.