Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 13 октября 2022 года.

• Международный день по снижению риска бедствий (International Day for Disaster Reduction). Памятная дата ООН. Установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1989 г. (до 2010 г. отмечался во вторую среду октября).

• Всемирный день зрения (World Sight Day). Учрежден по инициативе Международного агентства по предотвращению слепоты, отмечается во второй четверг октября.

Знаменательные даты и события

• 230 лет назад (1792) в Вашингтоне заложен особняк, в 1800 г. ставший резиденцией президента США и получивший название «Белый дом».

• 195 лет назад (1827) в ходе Русско-персидской войны 1826–1828 гг. войска генерала Ивана Паскевича овладели городом-крепостью Эривань (ныне Ереван, Армения; 1 октября по ст. ст.). В результате в 1828 г. Эриванское ханство официально вошло в состав Российской империи.

• 170 лет назад (1852) в здании Николаевского вокзала (ныне Ленинградский) начала работу первая в Москве телеграфная станция (1 октября по ст. ст.). Впоследствии перенесена на Мясницкую улицу, с 1918 г. стала Центральным телеграфом РСФСР, затем – Советского Союза. С 1929 г. находится в здании на Тверской.

• 105 лет назад (1917) в г. Фатима (Португалия) более 70 тыс. человек наблюдали феномен, названный впоследствии «танцем солнца»: диск светила был доступен человеческомузрению, двигался и испускал разноцветные лучи. Интерес публики вызвало заявление трех местных детей о том, что в этот день Дева Мария сотворит чудо – по их словам, она являлась им каждый месяц, начиная с 13 мая 1917 г. В 1930 г. католическая церковь официально признала событие чудом. До сих пор существуют разные версии произошедшего, в т.ч. наблюдение оптической иллюзии или НЛО.

• 60 лет назад (1962) в Нью-Йорке состоялась премьера пьесы «Кто боится Вирджинии Вулф?» Эдварда Олби.

• 60 лет назад (1962) установлены дипломатические отношения между СССР и Республикой Уганда. В декабре 1991 г. Российская Федерация признана правопреемницей СССР.

• 35 лет назад (1987) Президиум АН СССР издал постановление об образовании Института прикладной астрономии АН СССР (ныне РАН).

Персоны

• 55 лет назад родилась Галина Тюнина (1967), российская актриса, народная артистка РФ (2021). Актриса Московского театра «Мастерская П. Фоменко» (1993–н.в.). Снималась в фильмах «Дневник его жены», «Ночной Дозор» и др. Лауреат Государственной премии РФ (2002).

• 50 лет назад родился Александр Пешков (1972), российский военачальник, контр-адмирал. Командующий Каспийской флотилией ВМФ РФ (2021–н.в.).

• 45 лет назад родилась Катрин Вагнер-Аугустин (1977), немецкая спортсменка. Олимпийская чемпионка (2000 – дважды, 2004, 2008). 10 -кратная чемпионка мира (1997– 2010), 13 -кратная чемпионка Европы (2000–2012) в гребле на байдарке.

• 45 лет назад родился Дмитрий Патрушев (1977), российский предприниматель, государственный деятель. Председатель правления АО «Россельхозбанк» (2010–2018). Министр сельского хозяйства РФ (2018–н. в.). Старший сын Николая Патрушева – секретаря Совета безопасности РФ.

• 40 лет назад родился Иан Торп (1982), австралийский пловец. Олимпийский чемпион (2000 – трижды, 2004 – дваж — ды), 11 -кратный чемпион мира (1998–2003).

• 175 лет назад родился Александр Ленский (1847–1908), русский актер и режиссер. Артист и режиссер Малого театра (1876–1882, 1884–1908), Александринского театра (1882–1884). Известен исполнением Гамлета и Отелло (одноименные пьесы Уильяма Шекспира), Чацкого и Фамусова («Горе от ума» Александра Грибоедова) и др.

• 135 лет назад родился Йозеф Тисо (1887–1947), словацкий политический и государственный деятель. Премьерминистр (1939), президент (1939–1945) Словацкой республики – марионеточного государства нацистской Германии. В 1945 г. бежал в Баварию, был схвачен американскими войсками и выдан Чехословакии. В 1947 г. повешен по обвинению в государственной измене.

• 105 лет назад родился Вадим Матросов (1917–1999), советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза (1982). Участник Великой Отечественной войны. Начальник Главного управления пограничных войск (1972– 1989), заместитель председателя КГБ СССР (1984–1989).

• 200 лет назад умер Антонио Канова (1757–1822), итальянский скульптор. Автор скульптур «Амур и Психея», «Персей с головой Медузы», «Три грации» и др.

• 140 лет назад умер Жозеф Артюр де Гобино (1816–1882), французский социолог. Один из основоположников расизма и расово-антропологического направления в социологии. Автор арийской расовой теории, впоследствии развитой и широко применявшейся немецкими национал-социалистами.

• 55 лет назад умер Жорж Садуль (1904–1967), французский историк кинематографа. Автор трудов «Всеобщая история кино», «История киноискусства», сценариев к фильмам «Рождение кино», «Большой парад Чарли» и др. Участник французского движения Сопротивления.

• 35 лет назад умер Уолтер Хаузер Браттейн (1902–1987), американский физик. Вместе с Джоном Бардином и Уильямом Брэдфордом Шокли открыл транзисторный эффект и создал первый транзистор. В 1956 г. все трое были удостоены Нобелевской премии по физике.