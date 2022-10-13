Уборка улиц, дороги, освещение, пассажирские перевозки — самые проблемные сферы города остались в городе без контроля и управления.

12 октября очередной директор департамента ЖКХ отработал последний день.

Иван Волошин руководил ведомством чуть больше месяца. Это уже четвертый чиновник только за 2022 год, который занял кресло, но в итоге уволился.

До него должность занимал бывший налоговик Евгений Ткаченко, который сел в кресло 19 августа, а 25-го покинул его. До Ткаченко департамент возглавляла Н. Кирюхина, которая проработала чуть более трех месяцев. До Кирюхиной, при правлении нынешней команды администрации, сменился ряд руководителей, которые также долго не задерживались.

В кулуарах администрации эту должность уже прозвали «проклятым местом».

К слову, девять лет назад, 22 ноября 2013 года, мэр Каменска Александр Харин представил коллективу нового директора департамента ЖКХ — Сергея Викторовича Сухарева, чиновника из Зверева. Сегодня С. Сухарев — первый замглавы администрации.