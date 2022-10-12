В первую очередь запускать системы отопления начнут в детских садах, школах, больницах и других социальных объектах, затем в многоквартирных домах.

Соответствующее постановление будет подписано в ближайшее время.

«После старта отопительного сезона теплоснабжающим и жилищным организациям дается 2 недели на подключение всех потребителей к теплу, устранение возможных дефектов и регулировку режимов централизованного теплоснабжения», – сообщил глава администрации Донской столицы Алексей Логвиненко в своем телеграм-канале.