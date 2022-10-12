По данным Роспотребнадзора, случаи заражения подвариантом «омикрон»-штамма коронавируса BQ.1.1, или «цербер», в России не выявлены. Об этом сообщает ТАСС.

Новый штамм, которому присвоили имя мифического трехголового пса, охраняющего выход из царства мертвых в Аиде, уже расселился по планете: в более чем в 30 странах отсеквенировали несколько сотен геномов «цербера». При этом большая часть заболевших была зарегистрирована в Великобритании, США и Дании. По мнению экспертов, рост заражений «цербером» вполне может привести к третьей волне заболеваемости в Европе. Хотя при этом отмечается, что этот подвариант является одной из ветвей линии «омикрон» ВА.5, которой уже переболела значительная часть населения планеты, в связи с чем должна была сформироваться хорошая иммунная прослойка.