Им является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. От этом сообщает ТАСС.

Также уточняется, что ФСБ установила 12 соучастников подготовки теракта на Крымском мосту, восемь из них задержаны. «В настоящий момент в рамках уголовного дела задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления», — сообщили в ЦОС.

По информации ведомства, взрывное устройство для теракта было замаскировано в рулоны с пленкой, взрывчатку отправили из Одессы через Болгарию, Грузию и Армению.