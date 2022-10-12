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В ФСБ установили организатора теракта на Крымском мосту
Им является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. От этом сообщает ТАСС.
Также уточняется, что ФСБ установила 12 соучастников подготовки теракта на Крымском мосту, восемь из них задержаны. «В настоящий момент в рамках уголовного дела задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления», — сообщили в ЦОС.
По информации ведомства, взрывное устройство для теракта было замаскировано в рулоны с пленкой, взрывчатку отправили из Одессы через Болгарию, Грузию и Армению.