11 октября тепло начали подавать в пять корпусов Центральной городской больницы – соматику, терапию, роддом, хирургию и инфекционное отделение.

Отопительный сезон в медучреждении начался после обращения в администрацию города главного врача ЦГБ Александра Некрасова, как сообщили «ПИКу» в «Каменсктеплосети».

Официальный срок начала отопительного сезона в Каменске пока неизвестен.

По закону* отопительный сезон должен начинаться после того, как среднесуточная температура на улице не будет подниматься выше +8 градусов в течение пяти суток.

*Постановление № 354 от 6 мая 2011 г. «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».