На Открытом чемпионате Ростовской области по пауэрлифтингу представительница каменского клуба Family Fitness Марина Березовская стала обладательницей золота.

Соревнования, в которых принимали участие около сотни спортсменов из Ростовской области, Астрахани, Волгограда, ЛНР, проходили в Ростове в начале октября. Марина Березовская заняла 1-е место с суммарным зачетом 320 кг: приседания – 120 кг, жим от груди – 70 кг, становая тяга – 130 кг. Спортсменка занимается у тренера Леонида Горбачева.