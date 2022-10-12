Многодетным семьям, ветеранам, инвалидам и семьям с низкими доходами будет предоставляться субсидия в размере не менее 100 тыс. руб. на закупку оборудования и проведение работ по подключению газа к домам.

Поручение выделить субсидии из региональных бюджетов президент Владимир Путин дал в ходе выступления на форуме «Российская энергетическая неделя».

«Выделение субсидий регионами с низким уровнем бюджетной обеспеченности будет поддержано за счет федеральных ресурсов», – сказал президент.