Для разрешения организационных вопросов будет предоставлено семь суток.

В Госдуму внесен законопроект о праве мобилизованным передавать управление своим бизнесом доверенным лицам на время участия в специальной военной операции. Речь идет о тех военнослужащих, которые были зарегистрированы в качестве ИП или являются учредителями организации.

Согласно пояснительной записке к документу, действующее законодательство запрещает военнослужащим заниматься предпринимательской деятельностью, владеть или участвовать в управлении организациями. Из‑за этого предпринимателям при мобилизации приходится в экстренном порядке закрывать бизнес или выходить из него.

Меж тем принятие законопроекта позволит индивидуальным предпринимателям и юрлицам передать свои организации в доверительное управление или же просто сохранить их регистрацию без изменений на время, пока владелец демобилизуется.

Для решения данных вопросов будет предоставляться семь суток.