Спортсмены из клуба каратэ-до «Тори» успешно выступили на турнире по каратэ WKF «Кубок Пересвета» и завоевали золотую, серебряную и бронзовую награды.

Соревнования состоялись 9 октября в Аксае. Борьба проходила в личных и командных разделах. На турнире были представлены клубы из Ростова, Шахт, Новочеркасска, Сальска, Красного Сулина. Каменск представлял клуб «Тори» в составе Родиона Буценко, Марии Шеверевой, Григория Филипова, Никиты Василика. Конкуренция была серьезная. И из всей каменской команды удалось победить и занять место на пьедестале почета только двум спортсменам.

По итогам турнира золотой чемпионкой в командном кумитэ и серебряным призером в личном кумитэ стала Мария Шеверева. Родион Буценко завоевал бронзовую награду. Тренирует каменских каратистов Александр Кравченко.