Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 12 октября 2022 года.

• День медицинской службы МВД России. Неофициальный праздник, отмечается по инициативе представителей профессионального сообщества. 12 октября 1921 г. приказом начальника Главного управления милиции НКВД РСФСР в составе городских милицейских управлений организованы приемные помещения для оказания медицинской помощи личному составу.

• Всемирный день борьбы с артритом (World Arthritis Day). Проводится с 1996 г. по инициативе Международной организации по борьбе с артритом и ревматизмом.

Знаменательные даты и события

• 530 лет назад (1492) в ходе первой экспедиции Христофора Колумба открыта новая часть света, впоследствии названная «Америкой».

• 175 лет назад (1847) в Берлине начала работать компания по производству электротехнического оборудования Telegraphen-Bauanstalt von Siemens & Halske (учреждена братьями Вернером и Иоганном Георгом Сименсами вместе с Иоганном Гальске). Ныне компания Siemens – один из крупнейших производителей электроники (дата считается днем ее основания).

• 110 лет назад (1912) в Екатеринбурге оперой «Жизнь за царя» Михаила Глинки открыт Новый городской театр (29 сентября по ст. ст.). Ныне Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета.

• 65 лет назад (1957) в столичном кинотеатре «Москва» состоялась премьера фильма Михаила Калатозова «Летят журавли». Главные роли исполнили Татьяна Самойлова и Алексей Баталов. В 1958 г. лента была удостоена «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля.

• 55 лет назад (1967) Верховный Совет СССР принял закон «О всеобщей воинской обязанности». Согласно документы срок службы в сухопутных войсках был сокращен до двух лет, на флоте – до трех (ранее составлял 3 и 4 года соответственно), к осеннему призыву добавился весенний.

• 40 лет назад (1982) на околоземную орбиту выведен первый космический аппарат российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС – спутник «Космос -1413».

Персоны

• 96 лет назад родился Никита Симонян (1926), российский футболист и тренер, заслуженный мастер спорта (1954), заслуженный тренер СССР (1970). Олимпийский чемпион (1956). Автор первого гола в истории участия отечественной сборной в чемпионатах мира (1958). Выступал за московские ФК «Крылья Советов» (1946–1948), «Спартак» (1949–1959) и сборную СССР (1954–1958). Главный тренер московского ФК «Спартак» (1960–1965, 1967–1972), сборной СССР (1977–1979). Первый вице-президент (1998–н. в.), и.о. президента (2009–2010, 2012, 2015) Российского футбольного союза.

• 65 лет назад родился Александр Вершинин (1957), российский общественный деятель. Генеральный директор Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина (2009–2018), генеральный директор Российской национальной библиотеки (2018–2021).

• 55 лет назад родилась Сара Кугонгелва-Амадила (1967), намибийский государственный деятель. Министр финансов (2003–2015), премьер-министр (2015–н.в.) Намибии.

• 50 лет назад родилась Ольга Стражева (1972), советская гимнастка, заслуженный мастер спорта СССР (1988). Олимпийская чемпионка (1988), чемпионка мира (1989) и СССР (1986, 1988), обладательница Кубка СССР (1989) по спортивной гимнастике.

• 395 лет назад родился Адриан (1627–1700), русский религиозный деятель. В миру Андрей. Последний патриарх Московский и всея Руси (1690–1700) до упразднения патриаршества Петром I.

• 255 лет назад родился Сергей Тучков (1767–1839), русский военачальник, генерал-лейтенант. Участник Русскошведской (1788–1790) и Отечественной (1812) войн, Заграничного похода русской армии (1813–1814). Участвовал в сражении на Березине, осаде Модлина и Магдебурга.

• 230 лет назад родился Александр Муравьев (1792–1863), русский политический и государственный деятель. Участник Отечественной войны 1812 г. и Заграничного похода русской армии 1813–1814 гг. Один из основателей декабристских организаций «Союз спасения» (1816–1818), «Военное общество» (1817–1818), «Союз благоденствия» (1818– 1821). Губернатор Архангельской губернии (1837–1839), Нижнего Новгорода (1856–1861), сенатор Нижегородской губ. (1861–1863). Участвовал в подготовке и проведении крестьянской реформы 1861 г. по отмене крепостного права. • 165 лет назад родился Роман Кондратенко (1857–1904), русский военачальник и инженер, генерал-лейтенант (посмертно). Во время Русско-японской войны (1904–1905) начальник сухопутной обороны Порт-Артура. В ходе обороны крепости под его руководством разработаны и применены новые типы ручных гранат и противопехотных мин, электризованные проволочные заграждения и др.

• 135 лет назад родился Эдуард Панцержанский (1887– 1937), советский военачальник, флагман 1-го ранга. Командующий Морскими силами РСФСР (1921–1924), начальник Морских сил СССР (1924), Морских сил Черного моря (1925–1926). В 1937 г. репрессирован, расстрелян. Посмертно реабилитирован в 1956 г.

• 110 лет назад родился Лев Кошкин (1912–1992), российский инженер-конструктор, академик РАН, Герой Социалистического Труда (1982). Автор трудов по теории автоматических поточных линий роторного и роторно-конвейерного типа. Главный конструктор Машиностроительного завода им.В. Володарского (ныне Ульяновский патронный завод; 1940–1943). Основатель, первый начальник и главный конструктор ЦКБ №3 – головной конструкторской организации патронной промышленности (ныне КБ автоматических линий им. Л.Н. Кошкина; 1944–1992). Лауреат Сталинской (1943) и Ленинской (1962) премий, Государственной премии СССР (1980).

• 110 лет назад родился Григорий Кравченко (1912–1943), советский военачальник, дважды Герой Советского Союза (1939). Участник советско-японских столкновений в Китае (1938) и на Халхин-Голе (1939), Советско-финской войны (1939–1940). Во время Великой Отечественной войны командир смешанной авиадивизии, ударной группы Ставки Верховного Главнокомандования, истребительной авиадивизии, командующий ВВС 3-й армии. Погиб в воздушном бою. Один из первых дважды Героев Советского Союза (совм. с Сергеем Грицевцом).

• 245 лет назад умер Александр Сумароков (1717–1777), русский писатель и общественный деятель. Директор первого в России профессионального постоянного публичного театра (ныне Александринский театр; 1756–1761), основу репертуара которого составили его пьесы («Хорев», «Синав и Трувор»). Также автор трагедий «Дмитрий Самозванец», «Мстислав», издатель первого отечественного частного литературного журнала «Трудолюбивая пчела» (1759).

• 30 лет назад умер Давид Драгунский (1910–1992), советский военачальник, генерал-полковник, дважды Герой Советского Союза (1944, 1945). В ходе Великой Отечественной войны командир гвардейской танковой бригады. Начальник Высших офицерских курсов «Выстрел» им. Б.М. Шапошникова (1969–1985).

• 25 лет назад умер Василий Орехович (1905–1997), российский биохимик, академик РАМН. Исследовал изменение белков ферментов в регенерирующих тканях и тканях эмбрионов, предложил теорию о зависимости скорости роста опухолей от устойчивости тканевых белков. Директор Института биологической и медицинской химии РАМН (ныне его имени; 1949–1989).