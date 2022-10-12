Властям Ростовской области придется бегать, прыгать и подтягиваться.

Впервые в Ростовской области пройдет фестиваль физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в котором будут задействованы сотрудники государственной и муниципальной службы, а также представители Заксобрания региона.

Мероприятие назначено на 15 октября. Чиновникам не только на словах, но и на деле придется показать свои физкультурные навыки.

Как сообщает региональная пресс-служба, участникам предстоит выполнить ряд испытаний, в том числе подтягивание из виса лежа на перекладине 90 см или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, рывок гири 16 кг, поднимание туловища из положения лежа на спине, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, стрельба из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, плавание 50 м.

Также состоится эстафета, в которую включены такие дисциплины, как прыжок в длину с места, бег на 30 м и др.

Состав команды – семь человек. Возраст чиновников – от 18 до 49 лет (VI-VIII ступени комплекса ГТО).