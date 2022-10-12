С 12 октября автобусы №№ 10, 13, 14 и 17 начнут ходить по новому расписанию.

По сравнению с прежним графиком движения в новом, зимнем, количество рейсов сокращено почти в два раза.

Маршрут № 10

От ДК Гагарина: 6.10 7.40 12.25 14.25 17.20

От пос. Октябрьского: 6.58 8.30 13.17 15.05 18.07

От ДК Гагарина до водокачки: 7.40 14.25

Маршрут № 17

От автовокзала: 9.30 14.00

От с/т «Химик»: 10.17 14.47

Маршрут № 14

рабочие дни

От ж/д вокзала: 6.50 7.40 9.20 15.50 17.15 19.10.

От пос. Южного: 6.30 7.15 8.10 10.45 16.50 18.05

выходные дни

От ж/д вокзала: 7.40 9.20 15.50 17.15

От пос. Южного: 7.15 8.10 10.45 16.50 18.05

От ж/д вокзала до с\т «Юбилейного»: 9.20 15.50

До с/т «Юбилейного» 10.15 16.30

Маршрут № 13

От автовокзала: 9.00 13.40

От пос. Южного: 10.45 14.50 16.50 (до ж/д вокзала)

От с\т «Геолог»: 10.25 14.30 16.40 (до ж/д вокзала)

Примечание.

Автобус № 13 будет выполнять рейс на 9.00 с заездом в 9.20 на ж/д вокзал. Далее автобус будет заезжать на с/т «Геолог» и «Юбилейный». Обратно 13-й автобус будет следовать также сначала на ж/д вокзал, а потом на автовокзал.

Рейс автобуса № 14 отправлением на 16.30 от с/т «Юбилейного» будет выполняться с заездом на с/т «Геолог» и следовать только до ж/д вокзала.