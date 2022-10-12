С 13 октября меняется расписание работы 115-го автобуса.

Новое расписание отличается от старого тем, что количество рейсов из Каменска до Локомотивного сократили, а до АЗС увеличили.

Маршрут № 115

понедельник – пятница

От ж/д вокзала (Каменск) до Локомотивного: 5.15 11.14

От ж/д вокзала (Каменск) до АЗС: 6.35 8.06 9.30 13.58 15.18 16.18 17.30 19.10

От Локомотивного до ж/д вокзала (Каменск): 6.20 12.25

От АЗС до ж/д вокзала (Каменск): 6.35 7.48 9.36 10.45 12.38 15.10 16.25 17.25 19.00 20.10

От центра Лиховского до ж/д вокзала (Каменск): 6.45 8.00 10.00 11.00 12.50 15.23 16.35 17.35 19.10 20.20

выходные и праздничные дни